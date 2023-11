I prezzi scontati da Mediaworld sono davvero molto interessanti e possono invogliare non poco il consumatore medio all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo così a raggiungere ciò che ha sempre desiderato, e non perdere mai di vista nemmeno il prezzo finale di vendita.

Risparmiare con MediaWorld è decisamente più semplice di quanto abbiate mai immaginato, poiché vi basterà recarvi in uno die tanti negozi dell’azienda sul territorio, oppure aprire le porte dell’e-commerce, per avere ugualmente la certezza di essere uno dei primi a spendere poco, anche grazie alla consegna a domicilio gratuita.

Non dimenticatevi di iscrivervi al canale Telegram di TecnoAndroid, dove potrete trovare i codici sconto gratis da utilizzare su Amazon, oltre a tantissime offerte speciali esclusive.

Mediaworld, quali sono i prodotti più pazzi dell’anno

Il Black Friday più colorato terminerà il 30 novembre, per questo motivo avete ancora tempo poco più di un giorno per approfittare delle ottime occasioni che MediaWorld ha deciso di mettere effettivamente a disposizione dei consumatori finali. Lo smartphone che nessuno si sarebbe aspettato di vedere in offerta è sicuramente il Galaxy S23 Ultra, disponibile oggi a 899 euro, con il quale sarà possibile avere libero accesso alle performance e prestazioni migliori del momento.

Non volendo abbandonare Samsung, la scelta potrebbe poi ricadere su uno tra Galaxy Z Flip5, che viene a costare 999 euro, oppure il più classico e generico Galaxy S23, disponibile a 749 euro, e rappresentante il miglior rapporto qualità/prezzo del momento. Gli utenti possono scoprire tutti gli sconti sul sito, oppure aprire le pagine che abbiamo per comodità elencato direttamente qui sotto.