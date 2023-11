Per il prossimo mese, ovvero per dicembre 2023, il noto operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre una super promozione. Stiamo parlando della promo denominata TIM Passa a xTe Power Plus. Grazie ad essa, gli utenti che attiveranno una delle offerte mobile della gamma TIM xTe Power potranno provare gratuitamente per il primo mese l’offerta.

TIM, nuova super promo TIM Passa a xTe Power Plus con primo mese gratuito

L’operatore telefonico TIM ha da poco proposto una super promozione davvero interessante. Come già accennato in apertura, stiamo parlando della promo denominata Passa a xTe Power Plus con cui gli utenti potranno provare gratuitamente per un mese una delle offerte appartenenti alla gamma TIM xTe Power. Dopo di che, gli utenti potranno decidere se passare a una di queste offerte o se mantenere l’offerta che già hanno attiva.

Sono dunque compatibili con questa promozione tutte le offerte della gamma TIM xTe Power Plus. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile denominata TIM xTe Power Plus Three. Quest’ultima include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri ad un costo di 14,98 euro al mese.

È poi compatibile anche l’offerta mobile TIM xTe Power Unlimited One. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese giga senza limiti per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti ed anche SMS illimitati verso tutti i numeri, ad un costo di 14,98 euro al mese. Sono compatibili con la nuova promozione di TIM anche alcune offerte dedicate ai clienti stranieri, tra cui TIM xTe International Plus One. In questo caso, sono inclusi nel bundle mensile 171 GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri e anche 1000 SMS ad un costo di 12,87 euro al mese.