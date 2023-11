Netflix, le serie TV di fine novembre da non perdere

Stanno continuando a fare scalpore tutte le produzioni che Netflix sta diffondendo ultimamente, sia per quanto riguarda i film che per quanto concerne le serie.

Ci sono diversi lavori che stanno suscitando grande scalpore e altri che invece sono finiti direttamente tra i primi posti in classifica.

Con le nuove serie di Netflix vi divertirete, ecco quali sono le migliori

Prima di segnalare le serie TV migliori, c’è una segnalazione speciale tra i film, con quello che può essere definito un docu-film: si tratta di “Unica”. All’interno di questa produzione ci sono tutti i segreti di Ilary Blasi, che racconta tutto ciò che ha attraversato nell’ultimo periodo, compresa la relazione con Totti giunta al termine in tutte le sue sfaccettature.

Dopo aver dominato ecco che finisce al terzo posto Suburraeterna. Le vicende di Spadino e della sua famiglia impegnata in una nuova guerra per il territorio saranno come sempre molto interessanti e si occuperanno di tenere impegnato il pubblico. Dopo aver ricevuto notizia tramite telefono, mentre si trovava a Berlino, il vecchio leader dei Sinti sceglie di ritornare.

Il secondo gradino è occupato stabilmente da Squid Game-La Sfida. Le persone iscritte dovranno provare a superare alcune prove al limite che rispecchiano quelle della celebre serie vista in passato. A quanto pare qualcuno avrebbe già inoltrato dei reclami vista la difficoltà e i pericoli che si affrontano.

Al quarto posto ecco Una famiglia quasi normale. Improvvisamente una famiglia che almeno in maniera apparente risulta perfetta, si vede crollare tutto addosso in seguito ad un omicidio scioccante. Da qui verrà fuori che tutti i componenti della famiglia sono disposti a proteggersi ad ogni costo.