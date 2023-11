La controversia tra Epic Games e Google riguardo alle commissioni ha riportato l’attenzione sui guadagni derivanti dai download di app su Google Play, aprendo uno spaccato interessante nel mondo delle piattaforme digitali. Nel novembre 2023, durante il processo legale in corso, l’economista di Epic Games, Doug Bernheim, e professore presso Stanford, ha svelato cifre cruciali che mettono in luce l‘evoluzione dei guadagni di Google nel corso degli anni.

Secondo le dichiarazioni di Bernheim, nel 2021 l’Azienda di comunicazioni avrebbe guadagnato 79 centesimi per ogni download di app su Google Play. Questa cifra rappresenta un significativo aumento rispetto al 2020, quando i guadagni per ogni download erano stimati a 61 centesimi. Ancora prima, nel 2019, il guadagno per ogni download era di 46 centesimi, mentre nel 2018 si era verificato un calo a 35 centesimi. Nel 2017, la cifra era scesa a 26 centesimi, nel 2016 a 19 centesimi e nel 2015, secondo le testimonianze, Google avrebbe guadagnato 15 centesimi per ogni download di app.

Emersi i guadagni di Google per ogni app installata

Questi dati suggeriscono un trend di crescita significativo nei guadagni di Google nel corso degli anni, evidenziando un aumento costante nei profitti derivanti dai download di app sulla piattaforma. L’obiettivo di presentare queste cifre durante il processo sembra essere quello di dimostrare che l’Azienda sta ottenendo guadagni notevolmente superiori rispetto al 2015, sostanzialmente aumentando la propria quota di profitto per ogni download di app su Google Play.

È interessante notare come la questione delle app al di fuori del Play Store venga collegata a questa discussione sui guadagni. Le app extra-Play Store sono state spesso oggetto di controversie, poiché Google impone restrizioni e commissioni più elevate per le app che non utilizzano il suo store ufficiale. Questa dinamica ha portato a un ulteriore dibattito sulle pratiche commerciali di Google e sulla sua posizione dominante nel settore delle app per dispositivi mobili.

In conclusione, la testimonianza di Doug Bernheim durante il processo ha gettato luce su aspetti cruciali dei guadagni dell’Azienda di comunicazioni dai download di app, sollevando domande sulle politiche di pricing e sulle dinamiche del mercato delle app digitali. La controversia in corso tra Epic Games e Google potrebbe avere conseguenze significative non solo per le due aziende coinvolte, ma anche per l’intero ecosistema delle piattaforme digitali e delle app mobili.