Una tariffa come quella Kena è davvero rara da trovare sul mercato della telefonia mobile. Tantissimi operatori diversi creano offerte pensando alle esigenze dell’utente, ma Kena li batte tutti in un sol colpo.

Il gestore supera anche coloro che sono da anni nel settore, mostrando la sua forza e attirando clienti con offerte grandiose. Le promozioni sono convenienti, i servizi funzionanti e affidabili. Per quanto riguarda la connessione, questa è in qualsiasi momento stabile e potente, dando la possibilità di viaggiare online ovunque si vada. Le tariffe Kena possono essere attivate sulla pagina web, dall’app o anche telefonando il servizio clienti sempre disponibile in caso di bisogno. In occasione delle feste Natalizie, l’operatore presenta un regalo fantastico se si sceglie la Kena 5,99 100GB Promo TOP.

L’offerta Kena 5,99 100GB Promo TOP

L’offerta Kena 5,99 100GB Promo TOP include al suo interno 200 messaggi da inviare a qualunque contato (sia che abbia numero fisso, che mobile) e minuti per le chiamate senza limiti. La navigazione sarà comodissima grazie ai 100 GB. Inoltre, attivando ora la tariffa, si avranno altri 50 GB in regalo per ben un anno. Oltre questi, potrai usare all’estero 5GB al mese per essere connesso costantemente con i tuoi conoscenti.

Il costo della promozione mensile è di 5,99€, con rinnovo automatico nel caso in cui il credito residuo sia sufficiente. Non è previsto alcun contributo di attivazione e non esistono in alcun modo costi nascosti. In caso di superamento della soglia mensile, si applicano le Condizioni del Piano Base Kena per la tariffazione di SMS e Dati, a meno di opzioni aggiuntive attive. All’estero, la velocità di connessione è in 4G e dipende dagli accordi di Roaming stabiliti con gli operatori partner di TIM.

L’offerta è soggetta a un utilizzo lecito della scheda e include chiamate senza scatto alla risposta. I Giga hanno addebito anticipato di 1 KB. La velocità fino a 60 Mbps in download, invece, in upload i 30 Mbps in Italia. La SIM Kena, con il Servizio Voce (VoLTE), offre una connessione avanzata e di alta qualità per le chiamate vocali. Per verificare se il proprio dispositivo sia compatibile, basta recarsi sul sito Kena.