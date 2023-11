Il black friday è ormai alle spalle però i vari operatori telefonici hanno lanciato tantissime offerte ad hoc che sono ancora valide, stiamo parlando di WINDTRE, Kena, Very, CoopVoce e 1Mobile, vediamole insieme.

Tante offerte

INDTRE GO 150 Limited Edition 5G

Windtre ha lanciato in concomitanza del black friday l’offerta mobile denominata GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay, valida fino al 4 Dicembre e che riguarda coloro che vogliono effettuare la portabilità da altro operatore, offre minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti e 150 giga di Internet 4G o 5G al costo di 9,99 euro al mese, con metodo di pagamento Easy Pay, l’attivazione costa 9,99 euro e la SIM 10 euro.

Kena Mobile con buono Amazon

Per coloro che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb e di altri MVNO online o app Kena, sottoscrivendo una delle maggiori offerte disponibili, sarà possibile ottenere un buono Amazon, il quale ammonta a 10 euro e viene inviato dopo il primo rinnovo dell’offerta sottoscritta via SMS, le offerte valide per questa promo sono le seguenti:

Kena 5,99 100GB Promo Top

Kena 6,99 130GB Promo

Kena 7,99 150GB Promo

Kena 9,99 230GB Promo

Kena 11,99 100GB Promo

Kena 12,99 150GB Promo

Kena Voce 4,99 Promo

Very Mobile

Fino al prossimo 30 Novembre i nuovi clienti potranno attivare l’offerta Very 10,99 300 Giga, quest’ultima offre minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati e 300 giga di Internet 4G al costo di 10,99 euro mensile.

L’altra offerta proposta da Very Mobile è invece da 5,99 euro al mese ed offre ai clienti minuti illimitati, SMS illimitati e 120 giga di Internet 4G.

CoopVoce annuale

CoopVoce ha presentato un’offerta addirittura annuale, parliamo di una promo che offre minuti illimitati di chiamate verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 100 giga di Internet 4G ad un costo annuale di 47 euro e 90 centesimi, dunque meno di 4 euro mensili, al secondo anno il prezzo salirà a 6,90 euro al mese, nome della promo EVO 100.

1Mobile e Flash 220 Black Friday Edition

Flash 220 Black Friday Edition offre a chi la attiva minuti illimitati verso tutti, 90 SMS verso tutti e 220 giga di Internet al costo di 4,99 euro al mese per i primi due mesi che passano poi 9,99 euro al mese.