Expert sta per chiudere la propria campagna promozionale del Black Friday, mettendo continuamente a disposizione del pubblico un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile, il quale si ritrova a garantire libero accesso ad una serie interminabile di prodotti molto più economici del previsto.

Gli utenti che oggi sono disposti ad acquistare da Expert, devono comunque sapere che gli ordini possono essere tranquillamente effettuati dovunque si desideri, ciò sta a significare che gli stessi acquisti sono ugualmente completabili in negozio (senza vincoli regionali) ed anche online, anche se in questo caso la spedizione a domicilio non è sempre gratis.

Expert, le occasioni vi lasceranno a bocca aperta

Le offerte del volantino Expert del Black Friday scadono oggi, 29 novembre 2023, per questo motivo dovete assolutamente affrettare la scelta, per non rischiare di restarne tagliati definitivamente fuori. Tra gli smartphone da acquistare subito non possiamo che annoverare il bellissimo Apple iPhone 14, oggi ha un costo di soli 799 euro, e può essere considerato un must have, nonostante comunque non rappresenti l’ultima generazione disponibile.

I consigli proseguono virando su una fascia di prezzo decisamente più economica, dove si possono trovare ottimi smartphone del calibro di Xiaomi Redmi Note 12 Pro, in vendita a 249 euro, oppure anche il fratello maggiore Realme 11 Pro+ 5G, disponibile all’acquisto a 429 euro, per finire con un Redmi Note 12 a 199 euro, ma anche un buonissimo Honor 90 Lite a 229 euro.

