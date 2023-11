Comet riesce ad avere la meglio su Unieuro, rivale agguerrita del mercato della rivendita di elettronica, mettendo subito sul piatto una infinità di sconti speciali che riescono a ridurre di molto la spesa che gli utenti devono sostenere, nel momento in cui fossero interessati a completare un acquisto.

Il risparmio da Comet corre su doppi binari, poiché da un lato gli utenti possono acquistare liberamente tramite il sito ufficiale, così da ricevere la merce gratuitamente a casa (data la possibilità di godere della spedizione gratuita al superamento dei 49 euro di spesa), dall’altro possono anche recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, senza differenze o vincoli regionali particolari.

Scoprite in esclusiva le offerte Amazon migliori di oggi, con anche i codici sconto gratis e tutti quegli sconti che nessuno vi racconta. Li trovate solo sul nostro canale telegram ufficiale.

Comet, offerte a non finire con il volantino di oggi

Ultimi giorni di validità per la campagna Comet del Black Friday, dove sarà possibile trovare un lunghissimo elenco di prodotti a prezzi da saldo, sia in negozio che online. Già in prima pagina vediamo un paio di occasioni da non perdere di vista: Samsung Galaxy A53, disponibile all’acquisto a 299 euro, oppure anche il notebook HP con Intel Core i5, in vendita a 549 euro.

Le altre occasioni legate alla telefonia mobile partono dagli 899 euro richiesti per l’acquisto di un Samsung Galaxy Z Flip5, oppure di un Samsung Galaxy S23 Ultra, per poi scendere verso i 699 euro necessari per il Galaxy S23. Il volantino di casa Comet, che trovate disponibile qui, è ricchissimo di occasioni da non perdere, consigliamo di sfogliarlo subito nel dettaglio.