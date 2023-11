TIM, le due offerte che battono Vodafone costano 7 euro

Per TIM risulterà davvero difficile compromettere il cammino di alcuni gestori che sembrano aver intrapreso una strada ben precisa. Allo stesso tempo il famoso gestore si rende ogni volta disponibile di straordinarie cavalcate utili per recuperare i suoi vecchi utenti, esattamente come farà questa volta. Da diversi giorni si discute infatti di due promozioni in particolare che sono riuscite ad interessare anche coloro che avevano giurato di non voler mai più tornare in TIM.

L’obiettivo è offrire molto, probabilmente più di quello che in passato il gestore colorato di rosso ha offerto. L’esperienza di TIM può contribuire in maniera decisiva per il recupero di tanti ex clienti, che ora potrebbero essere interessati a scegliere una delle offerte che includono al loro interno un connubio di qualità, quantità e convenienza. Dopo aver notato i numeri dei gestori virtuali, era importante fare qualcosa e l’azienda leader nel settore della telefonia mobile l’ha fatto: sono ora disponibili due promo della gamma Power.

TIM Power: ecco la Iron e la Supreme Web Easy con tutto incluso

In promo luogo, TIM vuole sorprendere i gestori virtuali, rendendo disponibili queste due promo proprio per chi è sotto la loro ala protettrice. La prima delle due, ovvero la Power Iron, consente di avere minuti verso tutti gli utenti senza limiti, SMS senza limiti e 100 giga in 4G. Il prezzo è di soli 6,99 € al mese.

Segue l’altra, ovvero la Supreme Web Easy che costa 7,99 € al mese e che arriva fino a 150 giga in 4G. Anche qui ci sono minuti e messaggi gratis per sempre.