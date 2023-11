Very Mobile, l'operatore impazzisce e regala tutto ai suoi clienti

Very Mobile, l’operatore virtuale di WindTre, ha recentemente lanciato una nuova proposta commerciale rivolta a una cerchia ristretta di clienti. Questa offerta, disponibile al costo di 10,99 euro al mese, include minuti, SMS e traffico dati illimitati senza alcun costo aggiuntivo per l’attivazione. La peculiarità di questa promozione è che al momento è riservata esclusivamente a un gruppo selezionato di clienti Very Mobile, in particolare a coloro che già dispongono di un piano con 250 GB di traffico dati mensile, come ad esempio l’offerta Very 8,99 250 Giga.

Very Mobile: cosa offre la nuova promo?

Questa offerta consente l’utilizzo illimitato di dati, chiamate e messaggi su rete 4G, con una velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload. Per verificare l’eleggibilità all’offerta, i clienti Very Mobile possono accedere alla sezione “Offerta” dell’app ufficiale dell’operatore e selezionare l’opzione “Gestisci offerta”. In caso di idoneità, verrà visualizzato un banner che permette di attivare la nuova offerta. Una volta attivata, il costo del primo mese verrà scalato dal credito residuo e la nuova offerta sostituirà quella precedente in modo definitivo.

Questa offerta include anche 11,7 GB di traffico dati in roaming nell’Unione Europea. Le condizioni generali di contratto specificano che le offerte con traffico illimitato devono essere utilizzate secondo determinati parametri. In particolare, il consumo mensile dei dati deve essere almeno cinque volte superiore alla media degli utenti con offerte simili e deve rimanere tale per almeno tre mesi consecutivi.

Al momento, l’unica modalità per attivare quest’offerta è attraverso l’app di Very Mobile e solo per i clienti selezionati dall’operatore. Non è ancora chiaro se questa offerta verrà estesa a tutti i clienti Very Mobile in futuro. I possessori di un piano Very Mobile possono controllare l’app ufficiale per scoprire se rientrano tra i clienti selezionati per questa promozione esclusiva.