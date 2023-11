Prosegue il rilascio degli aggiornamenti di sistema per la Samsung One UI 6.0, basata su Android 14, toccando oggi due medi di gamma di buon livello, come Samsung Galaxy A54 e A52, per finire con i tablet di fascia alta, quali sono Tab S8 e Tab S9.

Il rilascio segue l’articolo precedente in cui vi parlavamo della possibilità di installarlo direttamente negli ultimi top di gamma mobile, un forte segnale dell’attenzione dell’azienda sudcoreana verso i clienti che acquistano i dispositivi di vario genere o di fascia di prezzo. L’aggiornamento può essere scaricato gratuitamente via OTA, basterà infatti effettuare una ricerca tra le Impostazioni del proprio dispositivo mobile, per vedere sin da subito la possibilità di installazione. Se così non fosse, basterà attendere qualche giorno affinché la disponibilità coinvolga anche l’esemplare con il vostro IMEI, in caso contrario si potrebbe decidere di intraprendere una strada differente.

Samsung rilascia per altri dispositivi la One UI 6.0

A prescindere dalle novità introdotte con la One UI 6.0 (di cui vi abbiamo già parlato qui), il consumatore particolarmente impaziente potrebbe decidere di effettuare una installazione self-made, scaricando l’APK dal web per poi installare l’aggiornamento collegando lo smartphone/tablet al PC.

La procedura da seguire è altrettanto semplice ed elementare, ma risulta essere consigliata solo ed esclusivamente ad un pubblico esperto e capace, in quanto potreste andare a manomettere le funzionalità di base dello smartphone, rischiando di comprometterne il futuro (o ancora peggio installare malware eventualmente presenti nell’apk selezionato). Il consiglio è di attendere al massimo qualche giorno, affinché Samsung possa distribuire l’update.