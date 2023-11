Polestar, ufficiale l'apertura dello Space di Roma, il secondo in Italia

Polestar, azienda svedese in rapidissima ascesa sul territorio italiano, ha oggi inaugurato, il secondo Space, lo spazio dove i consumatori finali potranno entrare in contatto con le vetture del brand, toccandole con mano ed ovviamente avere la possibilità di testarne l’efficienza e le capacità.

In seguito all’apertura del Polestar Space di Milano, l’azienda ha replicato giusto ieri, 28 novembre 2023, a Roma con l’apertura del secondo store nella capitale italiana, con un evento che ha visto coinvolto il primo SUV: Polestar 3. Come più volte vi abbiamo raccontato nel tempo, l’azienda sta ampliando la gamma con il passaggio da uno a tre modelli completamente elettrici; infatti non sarà più solamente acquistabile Polestar 2, ma gli utenti potranno accedere anche a Polestar 3 e Polestar 4, la cui consegna è prevista nel 2024.

Polestar apre lo space a Roma

Lo space di Roma è sito in via Giovanni Capranesi 43, esattamente nello spazio adiacente a C.A.R. Room Volvo, presso uscita GRA Uffici Finanziari. E’ una zona facilmente accessibile dal pubblico, in prossimità della zone est del Grande Raccordo Anulare, perfetta anche per effettuare test drive all’interno del traffico cittadino.

Polestar vuole allontanarsi dal classico concetto di concessionario, per offrire una esperienza completamente rivisita ed incentrata sul cliente. Lo spazio è quindi dotato di un design minimalista, ricco di interattività digitale con la quale confrontarsi ed ovviamente di specialisti adeguatamente preparati a rispondere e soddisfare ogni richiesta del consumatore. Quest’ultimo potrà controllare l’intero processo, a partire dalla consultazione del catalogo, passando appunto alla consegna finale. Nel caso in cui i clienti non volessero recarsi presso lo space, possono ordinare e prenotare una vettura direttamente dal sito ufficiale (oppure seguire la procedura alla suddetta location con l’ausilio degli esperti competenti).