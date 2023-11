Nascosto tra le campagne thailandesi, a breve distanza da Bangkok, si tiene un evento automobilistico bizzarro e senza precedenti: gare di resistenza con dragster trasformati da veicoli di soccorso. Camion dei pompieri Ambulanze e altri mezzi di emergenza, tutti registrati ufficialmente come “funzionanti”, si mettono alla prova su una pista di 400 metri, emulando la classica sfida del quarto di miglio.

I partecipanti sono solo proprietari privati, autonomi gestori dei veicoli quando non sono impiegati per situazioni di emergenza (e meno male). Questi veicoli, oltre ad essere omologati, sono personalizzati con tocco unici, come sistemi audio ultra-professionali dotati di subwoofer. Nel nostro continente le norme vigenti vietano con fermezza questo tipo di strambe gare. Nonostante le normative più rigide in occidente impediscano simili attività per i veicoli di soccorso, la trasformazione di vecchie ambulanze in camper rappresenta un’alternativa possibile legalmente consentita.

Un ambulanza da corsa sfrenata

La maggior parte dei veicoli è equipaggiata con motori turbodiesel, provenienti da marchi noti come Isuzu D-Max, Mitsubishi Strada e Toyota Hilux. Questi dragster subiscono modifiche sostanziali, con l’uso di pannelli in fibra di carbonio e pneumatici radiali appositamente progettati per le gare di resistenza. Nonostante i tempi di percorrenza potrebbero non competere con le gare ufficiali, lo spettacolo è unico: un’ambulanza ha completato la pista in 16,2 secondi, mentre una Isuzu D-Max è stata la regina indiscussa con un tempo di 14,1 secondi.

Questo evento eccentrico fonde la passione per l’automobilismo con una creatività fuori dal comune, trasformando veicoli di emergenza in auto uniche. La combinazione di elementi insoliti, le normative locali più permissive e l’atmosfera avvincente delle gare di resistenza, rende questo spettacolo fuori dagli schemi e molto divertente. Speriamo solo che continuino con le sfide solo quando non sono in servizio, in fondo lo scopo di un’ambulanza, così come quello del camion dei vigili del fuoco, è un altro.