L’entusiasmo cresce mentre ci avviciniamo al lancio dei tanto attesi Samsung Galaxy S24, dispositivi che sembrano promettere una svolta significativa nel panorama degli smartphone. La community degli esperti e dei leaker è concorde nel definire questi dispositivi come autentici “AI Phone“, progettati non solo per l’esecuzione di software di intelligenza artificiale (IA), ma anche per l’implementazione di quest’ultima nelle applicazioni di sistema.

Le ultime conferme: Galaxy S24, S24+, e S24 Ultra annunciati

L’attenzione è stata catturata quando Samsung, involontariamente, ha registrato diversi marchi nelle ultime settimane. Tra questi spiccano i nomi dei Samsung Galaxy S24, S24+, e S24 Ultra, il cui lancio è previsto a metà gennaio. La registrazione del trademark sembra essere una conferma ufficiale dei rumor che circolano da tempo.

La lista di brevetti registrati da Samsung non si ferma qui. Oltre ai dispositivi della serie S24, compaiono anche i marchi di Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, annunciati per il 2025. Tra le novità in arrivo, spiccano un visore per la realtà mista e l’anello smart Samsung Galaxy Ring, la cui possibile data di lancio è fissata per il 2024.

Uno degli elementi più intriganti emersi da queste registrazioni è l’apparizione di due marchi particolari: “AI Phone” ed “AI Smartphone“. Sebbene non ci sia una conferma assoluta che si riferiscano ai Galaxy S24, la convergenza di informazioni dai brevetti e dai leak suggerisce che Samsung stia investendo in modo significativo sulle funzioni basate sull’IA per i suoi prossimi dispositivi.

Cosa possiamo aspettarci dall’Intelligenza Artificiale

Al momento, le specifiche esatte delle funzioni IA rimangono un mistero. Tuttavia, le speculazioni portano a immaginare un potenziamento di Bixby, l’assistente vocale di Samsung, attraverso l’IA. Inoltre, ci si aspetta un robusto set di funzionalità di editing automatico per foto e video, che metterebbe i Galaxy S24 in linea con le ultime innovazioni viste su altri dispositivi di punta, come i Google Pixel 8 e 8 Pro.

In conclusione, l’approccio di Samsung agli smartphone “AI” promette di ridefinire l’esperienza utente, aprendo le porte a una nuova era di dispositivi intelligenti che si adattano sempre di più alle esigenze degli utenti. Resta solo da attendere il lancio ufficiale per scoprire tutte le funzionalità innovative che questi dispositivi porteranno con sé.