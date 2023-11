Quanto utilizzi al giorno il tuo smartphone? Whatsapp è piena di chat con gli amici? Se i giga che utilizzi sono davvero troverai questa offerta targata Ho. Mobile molto interessante. L’operatore virtuale propone una tariffa con chiamate, messaggi illimitati e un gran numero di giga in un unico pacchetto.

Questa promozione incredibile e con un rapporto qualità-prezzo invidiabile ti costerà soltanto 7,99 euro al mese, potendo godere di servizi magnifici e sempre funzionanti. La copertura sul nostro territorio di Ho. Mobile è sorprendente, il servizio clienti è sempre a disposizione degli utenti per qualsiasi esigenza. Il livello di velocità di connessione non ha nulla da invidiare ai gestori tradizionali grazie alla rete 4G. Scopriamo gli altri dettagli dell’offerta.

Un Offerta Intelligente per una Connessione Senza Limiti

Se stai cercando una connessione affidabile e veloce, Ho. Mobile è la risposta. Con una copertura del 98% del territorio grazie alla potente rete 4G, restare connesso non è mai stato così semplice ovunque tu sia. L’applicazione del gestore mette il controllo delle tue comunicazioni direttamente nelle tue mani. Potrai verificare il saldo, effettuare ricariche, ottenere supporto tecnico e personalizzare il tuo numero di telefono, il tutto a portata di click.

Questa offerta esclusiva è disponibile solo per i clienti provenienti da Fastweb, Coop Voce, Iliad, Daily Telecom e altri operatori virtuali. Un’opportunità da non perdere se vuoi una tariffa conveniente e vantaggiosa. Attivare la promozione è un gioco da ragazzi. Basta infatti una ricarica di 8,00€ e poi il rinnovo di 7,99€ verrà scalato automaticamente. In più, godrai dell’attivazione gratuita e della ricezione della SIM senza alcun costo aggiuntivo.

Scopri le diverse opzioni per godere di questa offerta straordinaria. Potrai ottenere la SIM in appena 5 minuti, scegliendo se mantenere il tuo attuale numero o averne un altro. Il pagamento può essere effettuato direttamente sul web e scegliendo la spedizione a casa, oppure, se non sei pratico di tecnologia o preferisci pagare in contanti, puoi recarti in una qualsiasi edicola ritirando lì la sceda. Non lasciarti sfuggire questa offerta così comoda e vantaggiosa, naviga alla grande. Per tutte le altre info, come sempre, consigliamo di visitare il sito Ho. Mobile.