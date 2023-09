Polestar apre oggi il primo Space in Italia, lo showroom presso il quale gli utenti possono vedere e toccare con mano le vetture del marchio svedese, spesso in anteprima assoluta. Il concept vuole rivoluzionare il modo in cui vengono vendute le auto, lo Space è sito precisamente a Milano, in via Fantoli 28/14, con un’estensione di ben 300 metri quadrati ed una serie di lavoratori Polestar Specialist, pronti ad assecondare ogni richiesta e rispondere a tutte le domande dei consumatori.

I Polestar Space sono dei veri e propri punti di vendita al dettaglio che vogliono allontanarsi dalla concezione classica di concessionaria, volendo diventare dei veri e propri luoghi focalizzati sul veicolo e sulla mobilità elettrica. Il loro scopo è fornire un’esperienza di alto livello al cliente, con un occhio alla modernità, incentrandosi sul modello digital-first che contraddistingue l’azienda, ovvero con la vendita dei veicoli digitalmente. Al loro interno non troverete un design pesante, ma minimale, con tanti Polestar Specialist, lavoratori che non guadagnano in termini di provvigioni o numero di vendite, ma vogliono fornire la propria consulenza sui veicoli attualmente in vendita, lasciando il processo interamente nelle mani del cliente finale.

Polestar, in arrivo nuovi Space in Italia

Lo Space di Milano è stato aperto in un’area ben studiata alla perfezione, facilmente accessibile in auto, data la vicinanza con la tangenziale, e pronta ad essere il giusto punto di partenza per i test drive, sia in città che nella strada extraurbana. E’ prevista l’apertura di un secondo Space in Italia, più precisamente a Roma, entro la fine dell’anno corrente (non è ancora stata comunicata una data).