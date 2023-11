La convenienza delle offerte di Iliad è certamente alta, anche nei giorni che seguono il Black Friday e che anticipano la stagione natalizia. Nel corso di queste settimane molti clienti si troveranno ad attivare alcune tra le migliori promozioni del provider francese. Tra queste certamente spicca la Giga 150.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

I clienti che decidono di attivare la Giga 150 si troveranno dinanzi ad una ricaricabile molto vantaggiosa che assicura un costo mensile pari a soli 9,99 euro. A questo presto, gli utenti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti ed anche 150 Giga per la navigazione di rete. Oltre a questo pacchetto di consumi, la Giga 150 come altre ricaricabili garantisce anche tre novità a costo zero.

Il provider francese, in prima battuta mette a disposizione del pubblico le chiamate senza limiti verso l’estero. Ciò significa che gli abbonati potranno comunicare con amici, parenti e conoscenti in tutto i mondo senza alcun tipo di spesa aggiuntiva. Le comunicazioni con l’estero saranno possibili in ben sessanta paesi su scala europea e mondiale.

Altro punto di vantaggio da considerare per l’attivazione di una SIM con Iliad è la tecnologia 5G inclusa nel prezzo. A differenza di quanto previsto con TIM, Vodafone e WindTre, il gestore francese non chiede alcun genere di extra per le reti internet di ultima generazione. Vi è infine una novità molto interessante in prospettiva futura, ossia un’app a costo zero del provider francese presto disponibile su smartphone Android e iPhone.