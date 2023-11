iOS 17.1.1 pronto all'arrivo, correggerà un problema ENORME

Da diversi giorni si parla già insistentemente della nuova versione del sistema operativo dedicato agli iPhone, ovvero ovvero iOS 17.2. Al momento però bisogna pensare a quello che verrà prossimamente ed infatti sembra che Apple sia pronta a farlo.

Stando a quanto riportato infatti già da questa settimana dovrebbe arrivare il nuovo update ad iOS 17.1.1, il quale sarà utile per correggere diversi problemi che gli utenti hanno riscontrato durante gli ultimi giorni. Le indicazioni arrivano da fonti molto affidabili che hanno trovato delle prove del nuovo aggiornamento all’interno di alcuni log di analisi sul sito web dell’azienda. Molto probabilmente dunque, invece di aspettare il prossimo grande aggiornamento, con un piccolo update Apple comincerà a porre rimedio ad alcuni bug.

iOS 17.1.1 in arrivo per risolvere alcuni bug tra cui quello del Wi-Fi su iPhone

Più persone in possesso di un iPhone di ultima generazione hanno segnalato una problematica molto importante, ovvero quella del Wi-Fi. I possessori della serie iPhone 15 hanno riscontrato l’impedimento del caricamento di alcuni contenuti dai social network e dal web sebbene si fosse connessi ad una rete Wi-Fi.

Tutti erano convinti che la risoluzione del problema sarebbe arrivata con il prossimo 17.2, ma Apple vuole porre rimedio quanto prima. Tra gli altri problemi ai quali si potrebbe porre fine c’è anche quello che riguarda la ricarica wireless sulle auto BMW. Per chi non ne fosse a conoscenza infatti, ricaricare un iPhone all’interno di una BMW in modalità wireless, potrebbe comportare la disattivazione del chip NFC presente nel telefono. Dovrebbero mancare pochi giorni all’arrivo dell’aggiornamento, già messo in programma da Apple.