Amazon Fire Tv Stick è la serie di dispositivi che sempre più persone stanno adottando per trasformare la vecchia tv in una smart tv con una spesa irrisoria: si tratta una chiavetta da collegare al televisore infilandola direttamente nella porta hdmi del dispositivo.

Il prodotto permette di accedere ad app e contenuti online. In realtà la sua efficienza la promuove anche come soluzione più agevole per chi possiede una smart tv nuova ma con un’interfaccia multimediale lenta o complicata da usare. Attualmente lo trovate su Amazon ad un prezzo incredibile.

Amazon Fire TV Stick 4K Max in offertona

Grazie alle Fire Tv Stick infatti si possono vedere sulla tv film e serie tv dei servizi di streaming online, ma anche ascoltare la musica di Spotify, giocare a semplici ma coinvolgenti videogiochi e ottenere tutte le principali app per la versione del sistema operativo Android dedicato alle tv.

Tra i valori aggiunti c’è un efficiente motore di ricerca testuale e vocale che usa come base dati tutti i servizi streaming compatibili e permette di trovare le dirette e i contenuti on demand desiderati con una sola richiesta. Chiudono il cerchio il lettore schermo VoiceView, che consente agli utenti ipovedenti o non vedenti di accedere alla maggior parte delle funzionalità di Fire Tv, più una lente d’ingrandimento che permette di ingrandire o rimpicciolire la schermata e muoversi al suo interno.

Anche l’installazione è identica per tutti i dispositivi Fire Tv Stick. A prescindere dal modello a disposizione bisogna innanzitutto assicurarsi di avere una connessione a Internet in casa, poiché il gadget reperisce la totalità dei contenuti da Internet. La piattaforma lo sta proponendo a questo link al prezzo di 79.99 euro.