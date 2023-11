iOS 14 ha rivoluzionato l’esperienza utente degli iPhone introducendo una funzione innovativa chiamata Tocco Posteriore. Questa caratteristica offre agli utenti la possibilità di dotare i loro dispositivi di due pulsanti aggiuntivi sul pannello posteriore, consentendo l’esecuzione di azioni specifiche con un doppio o triplo tocco. Tuttavia, è possibile che gli utenti possano incontrare problemi se Tocco Posteriore non funziona correttamente sul loro iPhone.

Innanzitutto, è importante notare che la funzione non è disponibile su tutti gli iPhone. Sin dall’annuncio di iOS 14, Apple ha chiarito che questa funzione è supportata solo da iPhone 7 in poi, fino all’ultimo modello, l’iPhone 15. Pertanto, se si possiede un modello più datato, potrebbe essere impossibile utilizzare questa caratteristica. Inoltre, Tocco Posteriore non è disponibile su altri dispositivi Apple come iPad e iPod, neanche sui modelli più recenti.

Come risolvere i malfunzionamenti di “Tocco Posteriore”

Se si è sicuri che il proprio iPhone sia compatibile e questa opzione non funziona come previsto, la prima cosa da fare è verificare se la funzione è stata attivata. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la funzione non è attivata di default. Per configurarla, gli utenti devono recarsi nelle Impostazioni del loro iPhone, selezionare “Accessibilità”, quindi “Tocco” e scorrere fino a “Tocco Posteriore”. Qui, è necessario abilitare la funzione toccando l’interruttore corrispondente e successivamente impostare le azioni associate al doppio e triplo tocco. Le opzioni di azione sono molteplici e varie, consentendo agli utenti di personalizzare l’esperienza a loro piacimento.

Se nonostante questi passaggi la funzione continua a non andare, è possibile che il problema sia legato a glitch software. In questo caso, riavviare l’iPhone e assicurarsi di avere la versione più recente del sistema operativo potrebbe risolvere il malfunzionamento.

In situazioni in cui il problema persiste nonostante tutti gli sforzi, potrebbe essere utile rimuovere la custodia dell’iPhone. Alcune cover, specialmente quelle molto spesse o progettate per ambienti lavorativi impegnativi, potrebbero interferire con la registrazione del tocco posteriore. Rimuovendo la custodia, si potrebbe risolvere il problema e consentire alla funzione in questione di funzionare correttamente.

In conclusione, se Tocco Posteriore non funziona su iPhone, è importante seguire una serie di passaggi per risolvere il problema. Dalla verifica della compatibilità del dispositivo all’attivazione della funzione nelle impostazioni e, infine, all’aggiornamento del software e alla rimozione della custodia, gli utenti hanno diverse opzioni per garantire il corretto funzionamento di questa interessante funzione introdotta da iOS 14.