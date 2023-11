Fastweb, sotto la guida del suo amministratore delegato Walter Renna, ha annunciato risultati finanziari solidi per i primi nove mesi dell’anno, con ricavi in aumento del 6% a 1,9 miliardi di euro. L’EBITDA ha registrato una crescita del 2%, attestandosi a 640 milioni di euro. La società ha acquisito con successo 392.000 nuovi clienti nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, con un incremento del 6%.

Il focus strategico di Fastweb sulla gestione delle infrastrutture di rete fissa e mobile, l’innovazione e lo sviluppo di prodotti digitali hanno contribuito a questo successo. L’azienda ha puntato su tecnologie emergenti come il cloud, il 5G, la cibersicurezza e l’Internet delle cose, dimostrando una solida performance.

L’EBITDA after lease, a quota 586 milioni, avrebbe raggiunto i 599 milioni di euro senza le sfide regolamentari del secondo trimestre, evidenziando una robustezza finanziaria sottostante.

Connessioni ultraveloci e rete 5G in crescita

Fastweb ha segnato un aumento del 1% nei clienti con connessioni ultraveloci, raggiungendo 2,3 milioni di utenti al 30 settembre 2023. La copertura della rete fissa di Fastweb ha toccato il 93% delle famiglie e delle imprese in tutto il territorio nazionale.

La divisione mobile ha registrato una crescita significativa, con 3,4 milioni di SIM attive al 30 settembre, rappresentando un aumento del 17% rispetto all’anno precedente. Il 42,4% della customer base di Fastweb sono clienti “convergenti”, utilizzando sia servizi mobili che fissi.

La rete 5G di Fastweb è attualmente la più estesa d’Italia, con una copertura del 70% della popolazione nazionale.

Divisione Wholesale e Business Unit Enterprise in ascesa

La divisione wholesale di Fastweb ha acquisito un ruolo centrale nella strategia aziendale, posizionando l’azienda come partner chiave per l’accesso a infrastrutture di rete proprietarie ad alte prestazioni. Il numero di linee a banda ultralarga fornite agli operatori nazionali è aumentato del 39%, raggiungendo 579.000.

La Business Unit Enterprise ha registrato un’ottima performance, con ricavi che hanno raggiunto quota 814 milioni di euro, segnando un aumento dell’11% rispetto al periodo corrispondente del 2022. Questo incremento è stato supportato dal vasto portafoglio di servizi abilitanti la trasformazione digitale delle PA e delle aziende.

Impegno per la sostenibilità e notizie giuridiche con Fastweb

Fastweb ha ribadito il suo impegno per la sostenibilità sociale, con la Fastweb Digital Academy che ha formato 250.000 partecipanti su nuove professioni digitali.

Nelle recenti notizie giuridiche, il Consiglio di Stato ha confermato la precedente decisione del Tar del Lazio riguardo all’affidamento del Polo strategico nazionale (PSN), con Fastweb e Aruba che dovranno essere risarcite. La richiesta di risarcimento, inizialmente di 80 milioni, potrebbe essere ridotta a circa 15 milioni.

Il mercato delle TLC in Italia è al centro dell’attenzione, con la notizia della vendita degli asset spagnoli di Vodafone che riaccende le discussioni. Con cinque operatori mobili, l’Italia rappresenta un caso unico in Europa, e la convergenza sembra inevitabile. Si discute della possibile cessione delle attività italiane di Vodafone, con Iliad e Fastweb come attori chiave in questo scenario dinamico.