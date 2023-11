59 giurati di 22 paesi europei hanno selezionato sette veicoli di spicco dalla lista iniziale di 28 auto qualificate per il prestigioso premio “Car of the Year” del 2024. L’attesa è alta, e il vincitore sarà svelato alla fine di febbraio 2024. Tra le finaliste, quattro SUV, una berlina elettrica e due modelli ibridi/elettrici, ciascuno con una storia e una personalità uniche.

Le auto sono state scelte in base alle loro prestazioni ed altri importanti fattori. La classifica ci propone anche una visione generale del mercato automobilistico, facendoci scoprire le più apprezzate.

La top 7 delle auto arrivate in finale

Per capire esattamente le posizioni in classifica, vi presentiamo le auto con un piccolo sunto della loro “personalità”:

La Kia EV9: Dopo il trionfo della Kia EV6 nel 2022, il nuovo SUV elettrico della casa coreana cerca di replicare il successo, portando innovazione e sostenibilità sulla strada. Peugeot e-3008: La Peugeot e-3008, con la sua versione ibrida, ambisce a riportare il titolo a Peugeot, già vincitore nel 2017 con la 3008 di seconda generazione; Renault Scenic: La Renault Scenic, l’auto guidata da Luca de Meo e che vinse già questo prestigioso titolo nel 1997, è pronta a ritornare sul podio; Volvo EX30: La Volvo EX30 rappresenta la nuova frontiera della casa svedese nel segmento dei mini SUV, cercando di seguire le orme della Volvo XC40, vincitrice nel 2018; BYD Seal: Prima presenza di BYD tra i candidati, il modello Seal è la carta vincente della casa cinese che sfida le concorrenti europee e cerca di lasciare il proprio segno nel settore auto; BMW Serie 5: La BMW Serie 5, insieme alla variante elettrica BMW i5, aspira a portare la prima vittoria tedesca nella storia del premio “Car of the Year”; Toyota C-HR: Unica auto senza una propulsione completamente elettrica, la Toyota C-HR punta a confermare il successo di Toyota nel 2021 con la Toyota Yaris.

Con un’eclettica gamma di auto finaliste, dal puramente elettrico all’ibrido, il premio “Car of the Year” 2024 promette di essere un’emozionante competizione. Ogni veicolo ha il proprio racconto da condividere e la decisione finale sarà una vera e propria sfida all’ultimo motore, con l’attenzione del mondo automobilistico concentrata sull’annuncio del vincitore a fine febbraio.