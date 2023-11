Avete mai sentito parlare di Informatica Quantistica, Vantaggio Quantistico e come tutto questo si stia evolvendo?

Secondo l’esperto di elaborazione di informazioni quantistiche, il professore Daniel Lidar, ci troviamo in un periodo storico che segnerà l’evoluzione e il pieno sviluppo di questa nuova tecnologia.

Tanto è vero che egli parla di “vantaggio quantistico“. Ovvero un fenomeno che si realizzerà nel momento in cui un computer quantistico sarà in grado di risolvere problemi bone oltre le capacità di computer tradizionali.

Vantaggio quantistico ed Informatica quantistica: uno sguardo più appodondito

Ma prima di parlare di vantaggio quantistico, ci teniamo a spiegare, al meglio, cosa si intende per informatica quantistica. Quest’ultima infatti, fa riferimento allo sviluppo di una nuova tecnologia che sia in grado di archiviare e manipolare i dati in maniera completamente diversa da come sono abituati a fare i computer tradizionali.

Infatti, mentre i comuni PC si basano sui bit, i dispositivi quantistici utilizzano i qubit, ovvero i bit quantistici.

Si tratta di particelle subatomiche (come fotoni ed elettroni) che sono in grado di rappresentare il valore 0,1 o persino una combinazione di entrambi i numeri. Fino a raggiungere uno stato che nella scienza viene definito sovrapposizione. Questo è permesso grazie alle particolari proprietà della meccanica quantistica.

Di conseguenza mentre i bit dei computer tradizionali possono esistere in un unico stato che sia 0 oppure 1, i bit quantistici invece possono assumere una qualsiasi sequenza tra i due numeri. Ciò comporta appunto, che i computer in grado di sfruttare questa tecnologia, saranno in grado di risolvere problemi di interesse pratico, problemi assolutamente irrisolvibili per i supercomputer di oggi.

Ciò segnerà l’inizio di una nuova era della tecnologia e della scienza in generale, dalla realizzazione di nuovi sistemi crittografici di sicurezza, allo sviluppo e comprensione delle innumerevoli potenzialità dell’intelligenza artificiale e molto altro ancora.