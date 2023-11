Ducati, brand rinomato nel mondo delle due ruote, ha recentemente presentato il Superquadro Mono, un motore monocilindrico che si afferma come il più potente al mondo nella sua categoria. Con una cilindrata di 659 cc e una distribuzione desmodromica ereditata dal prestigioso Superquadro della Panigale 1299, questo propulsore offre prestazioni eccezionali, raggiungendo una potenza di 77,5 CV a 9.750 giri/min.

Il motore, derivato da una lunga tradizione di eccellenza ingegneristica, può persino raggiungere i 85 CV con l’installazione di uno scarico da competizione. La versatilità è ulteriormente evidenziata dalla disponibilità di una versione depotenziata, adatta alla patente A2, per rendere la guida accessibile anche ai neofiti. Oltre alle impressionanti prestazioni, Ducati enfatizza la praticità del Superquadro Mono, con intervalli di manutenzione che riducono la necessità di frequenti interventi. La gestione conveniente è garantita con un cambio olio ogni 15.000 km e il monitoraggio del gioco delle valvole ogni 30.000 km, donando una maggiore affidabilità.

Superquadro Mono su moto Ducati

Ducati va oltre, annunciando che il Superquadro Mono non sarà solo un motore, ma bensì il centro vivo di una moto completamente nuova. Questa creazione promette di essere un mix di divertimento e prestazioni, progettata per donare incredibili emozioni senza sia su strada che sulla pista.

Non solo moto, ma anche stile. Ducati ha presentato di recente una nuova linea di abbigliamento, pensata per soddisfare sia i motociclisti appassionati che coloro che cercano uno stile urbano. Questa collezione rappresenta un connubio perfetto tra la tradizione sportiva dell’azienda automobilistica e l’eleganza contemporanea, proponendo opzioni per ogni tipo di amante delle due ruote. Con queste nuove proposte, Ducati continua a dimostrare il suo impegno nell’innovazione, consolidando la sua posizione di leader nel mondo delle moto conquistando anche coloro che non viaggiano sulle due ruote.