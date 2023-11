CoopVoce, l’operatore che ha fatto della trasparenza e della lealtà i suoi valori fondamentali dal 2007, presenta l’offerta EVO 100, garantendo ai clienti 100 GB sulla rete mobile 4G di TIM, minuti illimitati e 1000 SMS. L’innovazione di questa offerta risiede nel fatto che si rinnova lo stesso giorno di ogni mese, PER SEMPRE, e senza mai aumentare le tariffe ai suoi clienti.

I vantaggi non finiscono qui: richiedi la tua offerta EVO online e scegli se ricevere la tua nuova SIM comodamente a casa o in uno dei 900 punti vendita Coop. Inoltre, se hai un telefono compatibile, puoi optare per l’eSIM, la nuova SIM virtuale di CoopVoce, facile da richiedere e attivare completamente online.

Esperienza senza vincoli: tutto ciò che desideri, zero costi aggiuntivi!

CoopVoce offre un’esperienza senza vincoli, senza costi extra. Con servizi inclusi come il tethering hotspot, LoSai di Coop, ChiamaOra e assistenza fai-da-te via App e Chat, gli utenti possono godere di una connessione flessibile e di alta qualità.

Il piano tariffario di base di CoopVoce è pensato per garantire convenienza e qualità ai suoi clienti, senza sorprese o costi nascosti. Un impegno che l’operatore porta avanti con successo dal 2007.

CoopVoce utilizza la rete 4G di TIM, garantendo una copertura nazionale e internazionale al 99,8%. La connessione flessibile permette agli utenti di utilizzare la propria rete come hotspot gratuito e controllare i dispositivi smart a distanza.

La tecnologia 4G assicura una navigazione veloce, con una velocità massima di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Inoltre, il servizio VoLTE offre chiamate ad alta definizione, consentendo agli utenti di navigare su Internet e utilizzare le app senza interruzioni durante le telefonate.

Grazie alla rete 4G di TIM, CoopVoce raggiunge oltre il 99% della popolazione su scala nazionale, con una copertura ad alta velocità in oltre 7.783 comuni e accordi di roaming internazionale.

Le offerte EVO sono tante e tutte convenienti, vai sul sito per trovare quella più adatta a te.

Sostenibilità in primo piano con l’ecoSIM CoopVoce: piccoli gesti, grande impatto ambientale

Ma CoopVoce non si limita solo alla convenienza.

Ecco dunque la nuova ecoSIM, un passo verso la sostenibilità. Realizzata con materiali riciclabili e con un packaging biodegradabile, l’ecoSIM minimizza l’impatto ambientale. Tutte le SIM richieste online e spedite a casa sono ecoSIM, dimostrando l’impegno di CoopVoce per un futuro sostenibile.

CoopVoce crede nella qualità del servizio, nella lealtà e nelle relazioni di fiducia. Con due call center attivi in Italia e assistenza 24 ore su 24, l’operatore offre un servizio clienti pluripremiato. Chiamando il numero esclusivo 188 o utilizzando la chat via App o Sito Web, gli utenti possono gestire le offerte, personalizzarle o ricevere assistenza tecnica.

CoopVoce è il punto di riferimento per chi cerca convenienza, qualità e un’esperienza senza vincoli nel mondo della telefonia mobile e grazie ad EVO potrai farne parte anche tu!