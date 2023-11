Negli ultimi tempi Google ha notevolmente migliorato una delle sue funzionalità più apprezzate da tutti gli utenti del mondo: Maps. Con questo sistema spostarsi da un luogo all’altro è divenuto molto più semplice e veloce. Si possono conoscere tutti i dettagli mentre si è in movimento e capire quanto ci si metterà per arrivare alla propria destinazione. Uno degli aspetti più apprezzati è sicuramente la possibilità di scegliere il percorso in base al modo in cui ci si sposta, che sia a piedi, con l’auto o con i mezzi di trasporto pubblici.

Le notizie più recenti riportano modifiche proprio in quest’ultimo ambito. Oltre al nuovo design di Google Maps, a partire dai font fino ad arrivare ai colori, verrà adottato un grande cambiamento per quanto riguarda la funzionalità delle indicazioni dei mezzi. Ora infatti sarà possibile visualizzare in tempo reale l’eventuale presenza di cambiamenti per le tre atte dei treni, degli autobus, delle metropolitane e dei tram. Una delle cose migliori sarà la spiegazione precisa di quali saranno le uscite e le entrate all’interno delle estrazioni. Chi non si perde? Lo scopo di Google è quello di evitare che gli utenti prendano l’uscita errata e si trovino ad una destinazione sconosciuta.

Turista del mondo con Google Maps

La funzione del riconoscimento delle uscite fa parte della grande revisione apportata da Google per i mezzi, come abbiamo già detto. La società si concentrerà infatti su più variabili per donare dei percorsi che siano accurati, grazie allo studio degli orari di arrivo e di partenza, della durata del viaggio, dei costi e dei possibili cambi. Altre opzioni verranno estese sia sul sistema operativo iOS che Android. Nell’aggiornamento futuro gli utenti potranno, inoltre, creare gruppi appositi per condividere informazioni e dare consigli sulle mete, ideando una sorta di community turistica. Sarà anche semplificato il sistema riguardante le recensioni.

Accanto a quest’ultimo aspetto ci sarà anche la possibilità di scegliere una reazione per categorizzare le location segnalate da Google Maps. Queste saranno pubbliche e oltre a dare informazioni semplici, consentiranno a chi le visita di avere sempre a portata di mano la lista dei luoghi visitati. Le reaction potranno essere aggiunte da qualsiasi sistema e consisteranno in semplici emoji generate attraverso l’intelligenza artificiale Emoji Kitchen. Tutte queste novità saranno sicuramente apprezzate. Ad ora non si conosce precisamente la data del release, ma si suppone che questa non sia lontana.