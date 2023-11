Se state cercando uno smartwatch di piccole dimensioni, che sia in grado di controllare alcune delle funzioni base come pulsazioni cardiache, sonno e molto altro, ad un prezzo easy, abbiamo la soluzione che fa per voi.

La piattaforma Amazon sta attualmente proponendo Oppo Band 2 ad un prezzo scontato del 29%, a meno di 50 euro. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche del dispositivo.

Oppo Band 2 in offerta su Amazon

Dal punto di vista estetico e costruttivo questa OPPO Band 2 non è dissimile dalla già citata OPPO Watch Free. Il corpo è in plastica rigida, con uno spessore però comunque ottimizzato, di soli 10,6 millimetri. Il peso è ancora una volta esiguo: solo 33 grammi, incluso il cinturino in silicone. Se il display è una sorta di “ibrido” per dimensioni fra una smartband e uno smartwatch, il bracciale rimane sottile e nel complesso anche comodo.

L’hardware di questo prodotto è ancora una volta estremamente semplice. Abbiamo 128 MB di spazio interno per le app che però non possono essere installate separatamente, ma solo tramite eventuali futuri aggiornamenti software. In sostanza l’hardware di questo smartband è non è particolarmente evoluto e si concentra quasi solo sul comparto della salute con il sensore di battito cardiaco e quello per l’ossigenazione del sangue.

Lo schermo di OPPO Band 2 è un ampio 1,57 pollici con risoluzione di 256 x 402 pixel. Se sulla carta vi potrebbe non sembrare una cifra particolarmente sorprendente vi basterà vederlo nelle foto per capire che si tratta di un display decisamente generoso per uno smartband. È realizzato in tecnologia AMOLED e la luminosità è molto buona. Tutto questo per soli 49.99 euro seguendo questo link.