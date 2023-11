Novità entusiasmanti per alcuni clienti di Very Mobile che, attraverso l’app ufficiale dell’operatore, hanno accesso a un’offerta mobile straordinaria. Nella sezione “Gestisci offerta,” è possibile attivare un pacchetto completo che offre Giga, minuti e SMS illimitati al vantaggioso prezzo mensile di 10,99 euro. Questa offerta esclusiva comprende minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, con una velocità di navigazione fino a 30 Mbps sia in download che in upload. Da sottolineare l’assenza di costi di attivazione.

Per verificare la disponibilità dell’offerta, gli utenti devono dirigere nella sezione “Offerta” e successivamente su “Gestisci offerta“. Se la promozione è disponibile, sarà sufficiente accettare il cambio offerta, e il costo del primo mese sarà addebitato immediatamente dal credito residuo. Importante notare che le offerte personalizzate sono legate al numero mobile specifico e non possono essere attivate su una diversa linea mobile.

Da ricordare anche che dal 23 novembre Very Mobile ha introdotto l’opzione Very Full Speed, consentendo ai clienti di navigare senza limiti di velocità sulla rete WindTre 4G. L’opzione sarà gratuita per il primo mese e successivamente avrà un costo di 0,99 centesimi di euro al mese. Gli utenti possono attivare o disattivare il servizio tramite l’app ufficiale di Very Mobile, nella sezione Offerta.

In conclusione, Very Mobile offre ai suoi utenti la possibilità di superare il limite di velocità di navigazione, precedentemente fissato a 30 Mbps sia in download che in upload. Tuttavia, è importante notare che per usufruire di questa opportunità, ogni utente dovrà sostenere un costo mensile di 0,99 centesimi di euro.

Very Mobile, Sempre al Passo con le Esigenze dei Clienti

Con queste nuove offerte e opzioni, Very Mobile dimostra di essere all’avanguardia nel soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Dall’illimitata connettività alla possibilità di superare i limiti di velocità, l’operatore si conferma come una scelta versatile e conveniente per chi cerca soluzioni adatte al proprio stile di vita digitale. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi e vantaggi da parte di Very Mobile.