Continuano ad essere un gran numero gli utenti che decidono di attivare una SIM con Iliad. Durante questo mese di novembre che si avvia verso la conclusione il provider francese ha messo a disposizione di tutti gli abbonati una serie di vantaggiose offerte low cost, tra cui ovviamente spicca la Giga 150. Oltre alle classiche tariffa a costi da ribasso, però, la convenienza di Iliad è ora garantita anche dalla presenza di un servizio a lungo atteso, come l’app ufficiale.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

Le indiscrezioni alla base di questa notizia sono sempre più convincenti. Nel corso delle prossime settimane il provider rilascerà per tutti i clienti con smartphone Android e con iPhone un’app nativa da scaricare sul diversi marketplace ufficiali. Per coloro che hanno un device Android non sarà quindi più necessario affidarsi alle app parallele disponibili su Google Play Store per la gestione del profilo tariffario.

Le funzioni che interesseranno l’app di Iliad saranno le medesime delle altre app per la telefonia mobile. Gli utenti potranno effettuare ricariche del proprio credito, verificare le soglie di consumo della propria ricaricabile o anche attivare nuove offerte per il proprio profilo telefonico.

La messa a disposizione dell’app renderà quindi ancora più conveniente l’offerta di Iliad, un’offerta che sotto il punto di vista commerciale è sempre caratterizzata dalla Giga 150. I clienti che scelgono questa promozione riceveranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 150 Giga per la navigazione di rete ad un costo mensile pari a 9,99 euro.