La smart TV di Nokia promette prestazioni al top, dietro il pagamento di un contributo che va ben oltre le più rosee aspettative, infatti gli utenti possono averla a meno di 300 euro, godendo ugualmente di un dispositivo con una diagonale da 43 pollici, ed una risoluzione massima in FullHD.

Il prodotto ha ovviamente un pannello LED, dato il prezzo così basso, capace comunque di integrare al proprio interno tutte le specifiche che ci saremmo aspettati: il suo essere una smart TV facilita la vita nella visione dei contenuti in streaming, data la possibilità di installare direttamente le applicazioni (come Prime Video, Netflix o Disney+), inoltre si potrà controllare il tutto non solo con il telecomando incluso in confezione, ma anche con la propria voce (compatibile con Google Assistant).

Nokia, la smart tv da 43 pollici

Il suo prezzo di vendita è estremamente favorevole per il pubblico, se considerate appunto che si può avere tutto questo a soli 299 euro, e quindi essere tra gli utenti che riescono ad accedere alle migliori performance, spendendo relativamente poco su Amazon.

Il prodotto è ovviamente compatibile con il digitale terrestre di nuova generazione (comunemente denominato DVB-T2), e data la presenza di Google Chromecast integrato, sarà possibile trasmettere senza problemi i contenuti direttamente dal proprio smartphone, in questo modo gli utenti non dovranno collegare praticamente nulla al terminale, riuscendo ad inviare i contenuti senza fili. La spedizione è rapida con consegna in pochissimi giorni al proprio domicilio.