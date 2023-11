In Italia, e neanche all’estero, quando si parla di Lamborghini non c’è bisogno di nessuna presentazione. Il marchio delle famose automobili di lusso, è nato nel 1963 a Sant’Agata Bolognese da Ferruccio Lamborghini.

Sin dal suo primo esordio, si è distinta come una casa automobilistica in grado di produrre veicoli dal design elegante con delle prestazioni impareggiabili.

D’altronde il logo con il Toro ha dato vita ad alcuni dei modelli più iconici degli ultimi decenni come la Lamborghini Miura, la Diablo e le più recenti Aventador, Uracàn e Urus.

Con l’avvento dei veicoli elettrici anche la casa di Sant’Agata Bolognese sforna dei modelli più improntati verso la mobilità verde senza rinunciare alla classe e alle prestazioni, come l’ultima uscita: la Lamborghini Revuelto.

Si tratta di un’automobile ibrida con un motore a 12 cilindri a V aspirato e tre motori elettrici che la rendono una forza della natura.

Lamborghini, perché si testano i modelli di altri marchi?

Le ultime notizie da casa Lamborghini parlano di alcuni avvistamenti che sono apparsi abbastanza strani e ambigui per tutti gli utenti appassionati di automobilistica.

Nella sede dell’azienda sono infatti stati avvistati due modelli molto famosi di alcune delle case automobilistiche rivali: una Tesla Model X e una BMW IX.

Le immagini delle automobili hanno non poco insospettito gli utenti che hanno iniziato a porsi numerose domande.

In realtà non c’è nulla di strano o di preoccupante bensì si tratta di test che si effettuano spesso sulle automobili della concorrenza per studiarne le caratteristiche e i difetti.