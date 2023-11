Cupra Formentor VZ5 Bat, il suv esclusivo in soli 500 pezzi è disponibile in Italia

Cupra, la dinamica casa automobilistica spagnola, ha recentemente rivelato il listino prezzi per il mercato italiano della sua nuova Formentor VZ5 Bat, un’edizione limitata di soli 500 esemplari. Questo modello esclusivo deriva dalla versione più performante del SUV di Martorell ed è alimentato da un potente motore 5 cilindri da 390 Cv. Gli appassionati italiani possono acquistare questo veicolo di prestigio al prezzo di partenza di 78.000 euro nelle concessionarie del Paese.

Cupra Formentor VZ5 Bat: tutti i dettagli sul gioiellino

La Formentor VZ5, che ha fatto il suo debutto nel 2020, ha rapidamente conquistato il segmento dei SUV coupé grazie alle sue linee moderne e prestazioni eccezionali. La versione VZ5 eleva ulteriormente gli standard, offrendo un’esperienza di guida emozionante e tecnologicamente avanzata. Con un motore turbo ibrido 5 cilindri da 2.500 cc, questo modello sviluppa una potenza di 390 Cv e 480 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi.

La gestione della potenza è ottimizzata dal sistema di trazione 4Drive con Torque Splitter e Drift Mode, abbinato a un cambio doppia frizione a 7 rapporti. Questo sistema distribuisce elettronicamente la coppia in modo efficiente, agendo come un autobloccante a percentuale variabile. L’impianto frenante sfrutta pinze Brembo da 375 mm, direttamente derivati dall’ambito delle corse automobilistiche.

Anche gli interni della Formentor VZ5 ricevono un trattamento speciale, con un virtual cockpit e uno schermo centrale da 12 pollici da cui è possibile personalizzare l’assetto del veicolo, i profili di guida e persino il sound del motore. Il modello è disponibile da gennaio a un prezzo di 63.200 euro per l’allestimento full optional.

La Formentor VZ5 Bat si distingue per la sua livrea nero su nero, che le conferisce un look dinamico ed aggressivo. La verniciatura “Nero Midnight” si abbina a componenti in nero lucido e dettagli in fibra di carbonio, compresi i cerchi da 20″, le calotte degli specchietti, i terminali di scarico e le barre sul tetto. L’abitacolo rispecchia lo stile esterno con un tema “total black”, sedili CUPBucket e finiture cromate nere.