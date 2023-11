Binance, il fondatore si dimette e arriva la multa miliardaria dopo le accuse di riciclaggio

Il 21 novembre, Binance, uno dei maggiori exchange globali di criptovalute, e il suo fondatore, Changpeng Zhao, sono stati coinvolti in un significativo caso legale. Entrambi hanno ammesso la propria responsabilità in atti di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni statunitensi. Di fronte a queste accuse, Zhao ha deciso di dimettersi dalla sua posizione di CEO di Binance.

Binance: l’accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

A seguito di queste rivelazioni, è stato raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per un importo di 4,3 miliardi di dollari per risolvere la situazione. In seguito alle dimissioni di Zhao, Richard Teng, precedentemente responsabile globale dei mercati regionali di Binance, è stato nominato nuovo CEO.

L’azione legale contro Binance e Zhao è stata avviata congiuntamente dal Dipartimento di Giustizia, dalla Commodity Futures Trading Commission e dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. L’accusa principale contro Zhao riguardava la sua priorità sulla crescita e i profitti dell’azienda a discapito del rispetto delle normative, sfruttando aree di ambiguità normativa. In particolare, Zhao è stato accusato di aver incoraggiato i dipendenti a seguire la filosofia del “chiedere perdono piuttosto che chiedere permesso”.

Binance è stata accusata di aver consentito oltre 100.000 transazioni che supportavano attività illecite come il terrorismo e il traffico di droga, oltre a più di 1,5 milioni di transazioni in criptovalute che violavano le sanzioni statunitensi. Tra i gruppi che avrebbero sfruttato questa opportunità, sono stati citati le Brigate Al-Qassam di Hamas, la Jihad islamica palestinese, al-Qaeda e l’ISIS. Binance aveva anche sviluppato un sistema per avvisare utenti di alto profilo in caso di indagini.

Nell’accordo di conciliazione, Zhao ha ammesso la sua responsabilità per la violazione del Bank Secrecy Act, una legge statunitense volta a contrastare il riciclaggio di denaro. È stata proposta una multa di 50 milioni di dollari e Zhao è stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 175 milioni di dollari. L’udienza per la sentenza è prevista per il 23 febbraio 2024. Sotto la nuova direzione di Richard Teng, Binance continuerà le sue operazioni, ma dovrà implementare cambiamenti significativi nelle sue politiche.