Chiunque possiede uno smartphone, le loro funzionalità sono troppo comode per essere ignorate. Rendono la nostra vita più pratica, velocizzano i processi e sono strumento. Quello che cerchiamo lo troveremo grazie alla connessione internet e l’avanzamento tecnologico ha contribuito a rendere ogni cosa a portata di click o di voce. C’è addirittura chi ne ha 2, magari uno per lavoro e uno per la vita personale, ma solo una persona ne possiede più di tremila.

Nella più recente versione del libro dei record, si racconta come Andrei Bilbie Argentis, romeno che risiede a Cluj-Napoca, abbia la collezione di cellulari più grande al mondo. Il ragazzo ha battuto alla grande il precedente detentore del record che di smartphone ne aveva 2.779.

3.456 smartphone entrarono in una stanza

La notizia impressionante è resa ancora più speciale dal fatto che nella collezione non vi sia alcun duplicato, sono tutti modelli singoli. Il record è stato possibile proprio grazie alle differenti tipologie di smartphone e cellulari. Ci sono comunque doppioni, ma non sono stati calcolati. Immaginate quanti ne siano in totale. Altra cosa strabiliante è data dalla velocità con cui Argentis abbia creato la sua collezione. Il ragazzo ha iniziato a raccoglierli e suddividerli solo recentemente, trovando una nuova passione.

Ci ha messo sei anni per avere i 3.456 che caratterizzano il record, tempo che può sembrare lungo ma che considerando l’impresa non lo è. Gli smartphone sono stati catalogati e posizionati su supporti appositi in una delle sue stanze. Non ci sono solo modelli vecchiotti, arrivano fino ad oggi. Troviamo tra i tanti i Pixel della nuova generazione Google o anche cellulari molto rari e apprezzati dagli amanti.

Queste informazioni sono esplicate nel libro dei Guinnes World Records e non vi è scritto altro su questa incredibile e strana collezione. La curiosità di sapere quanto abbia speso per il totale degli smartphone è molta. Alcuni si chiedono il perché di questa scelta, criticandone la bizzarria, tuttavia ci sono collezionisti che posseggono cose ben più strane, come anche SIM telefoniche usate. Dopo aver cominciato è difficile smettere, la smania di possedere ancora ed avere tutto accuratamente segnato è ciò che spinge a continuare. Fareste una cosa del genere? Comprendete Argentis? Preferireste le vecchie e care figurine?