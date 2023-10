SIM rare, con queste valute preziose il guadagno è assicurato

La maggior parte delle persone considera le schede SIM come un semplice mezzo per connettersi alla rete mobile, ma c’è un mercato in crescita che valuta queste schede in base ai numeri di telefono unici o rari che contengono. Questi, noti come “Gold Numbers” o “Top Numbers”, possono avere un valore significativo, a volte raggiungendo migliaia di euro. Ma come si determina il valore di una sim card in base al suo numero?

SIM rare: le sequenze dal valore folle

Il valore di una sim card non è determinato dal materiale fisico, ma piuttosto dalla sequenza numerica associata. Sequenze di numeri che contengono ripetizioni, palindromi o numeri simbolici come 666 o 888 possono essere particolarmente preziose. Ad esempio, una sim card con una sequenza di tutti ‘8’ potrebbe essere estremamente ricercata, specialmente in culture in cui l’8 è considerato un numero fortunato.

Per capire il valore potenziale della tua sim card, è utile monitorare piattaforme di vendita online come eBay, o seguire gruppi di appassionati su social media come Facebook e YouTube. Questi canali offrono una panoramica delle tendenze attuali e di ciò che i collezionisti stanno cercando. Tuttavia, il tempismo è fondamentale; potresti avere una sim card di grande valore, ma se il mercato non è attualmente interessato a quel particolare tipo di numero, potresti non ottenere il massimo dal tuo investimento.

Le aste online hanno visto sim card vendute per cifre che vanno dagli 8.000 ai 14.000 euro, a dimostrazione del potenziale valore di questi oggetti apparentemente insignificanti. In un’asta organizzata dal programma televisivo “Le Iene”, ad esempio, i numeri di telefono oscurati su sim card speciali hanno attirato offerte fino a 8.600 euro. In un altro caso, una sim card con un numero particolarmente desiderabile è stata venduta per 22.000 euro in Gran Bretagna.

Un evento presso l’Asian Art di Milano ha messo in luce una sim card con il numero ‘x 888888888‘, presentata all’interno di un telefono d’oro. Sebbene la cifra esatta pagata per questa sim card non sia stata divulgata, è chiaro che il mercato per questi numeri unici è robusto e in crescita. Con l’avvento delle nuove tecnologie e la possibile obsolescenza delle sim card, i numeri rari potrebbero diventare ancora più preziosi in futuro. Conservare queste sim card potrebbe quindi rivelarsi un investimento saggio, offrendo la possibilità di realizzare un guadagno significativo quando il mercato è favorevole.