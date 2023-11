Se sei alla ricerca di strumenti affidabili per i tuoi progetti di muratura e bricolage, non perdere l’occasione offerta dal Black Friday Bosch. Il trapano-avvitatore Professional 12V System è ora disponibile a soli 129,99 euro, grazie a uno sconto esclusivo del 21%. Un’offerta imperdibile per chi cerca prestazioni di livello professionale a un prezzo conveniente.

Trapano-Avvitatore Bosch Professiona l 12V System: Scopri l’Offerta!

Bosch Professional 12V System è uno straordinario trapano-avvitatore con percussione, rendendolo ideale per una vasta gamma di lavori, dal fai-da-te in casa a progetti più impegnativi. La batteria di alta qualità, modello Gsb 12V-15, è inclusa in doppia copia nella confezione, garantendo lunga durata e flessibilità d’uso. Inoltre, il caricabatterie incluso è veloce e pratico, assicurando che il tuo strumento sia sempre pronto per l’azione.

La confezione è completa con accessori essenziali, tra cui un set di cacciaviti Bosch da 25 pezzi, un set di trapani per legno Bosch a 7 pezzi, e un set di trapani per metallo Bosch a 7 pezzi. Il tutto è comodamente organizzato in un pratico sacchetto che ti permette di portare il tuo trapano-avvitatore ovunque tu vada.

Leggero e dotato di una comoda impugnatura che riduce l’affaticamento di mano e braccio, questo Bosch Professional 12V System è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio perfetto tra potenza e maneggevolezza.

Se stai pensando a regali per Natale, questa offerta è un’opportunità da cogliere al volo. Non solo, ma con la proroga della scadenza per la restituzione fino al 31 gennaio 2024 offerta da Amazon in occasione delle festività, hai tutto il tempo necessario per fare la scelta giusta. Non lasciarti sfuggire questa occasione di portare a casa un pezzo di qualità a un prezzo eccezionale!