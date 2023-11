Le voci sul ritorno del Touch ID negli iPhone sono emerse soprattutto in relazione ai progressi nella tecnologia dei sensori di impronte digitali integrati sotto lo schermo. Alcuni produttori di smartphone Android hanno implementato con successo questa tecnologia. Sembra però che Apple, almeno fino a una certa data, abbia scelto di concentrarsi principalmente sul Face ID come metodo principale di autenticazione biometrica.

Questa scelta potrebbe essere influenzata da diversi fattori, tra cui la reputazione del Face ID come sistema di sicurezza affidabile e avanzato. Altro motivo potrebbe essere la volontà di innovare costantemente nel campo della tecnologia e le decisioni di progettazione a lungo termine.

Il Face ID degli iPhone è più sicuro?

Le informazioni fornite da un esperto, secondo cui la maggior parte delle attrezzature precedentemente utilizzate per produrre i chip necessari per integrare il Touch ID in iPhone sono state dismesse, forniscono ulteriori indizi sulla strategia di Apple nel campo della sicurezza. La società potrebbe aver preso una decisione strategica a favore del metodo di sblocco con riconoscimento facciale. Tale mossa si allinea con le voci e le decisioni precedenti dell’azienda, che riportavano l’investimento proprio per il miglioramento di questa tecnologia. L’utilizzo residuo delle attrezzature per l‘iPhone SE di terza generazione potrebbe indicare tuttavia la presenza del Touch in alcuni specifici modelli di fascia inferiore che posseggono ancora tale metodologia.

Al contrario la nuova generazione, come suggeriscono alcuni rumor, sarà implementata con l’ingresso unico del Face ID. La decisione di uso di questa metodologia è legata alla privacy e alla diminuzione dei tentativi di truffa da parte di terze parti. Il Face ID creato dalla Apple adopera infatti una serie di sensori e tecnologie avanzate per creare una mappa tridimensionale del volto dell’utente. Questo include un proiettore di punti infrarossi e una fotocamera a infrarossi, consentendo una scansione dettagliata che riduce notevolmente la possibilità di falsificazioni.

La tecnologia degli iPhone è dotata di tecniche di apprendimento automatico (machine learning) per migliorare la precisione nel tempo. Il sistema intelligente impara dagli proprietari dei dispositivi, adattandosi a eventuali cambiamenti nel viso (ad esempio, crescita di barba, occhiali, ecc.). Anche se considerato più affidabile, c’è comunque da considerare che nessun sistema di sicurezza è al 100% funzionante e che i truffatori riescono a trovare sempre nuove strategie.