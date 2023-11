Android Auto è un’applicazione che consente, ai conducenti di automobili, di collegare il display del proprio smartphone con lo schermo dell’auto. In modo che il primo possa condividere le sue informazioni con il display dell’automobile. Cosicché il conducente abbia la possibilità di continuare ad usufruire delle capacità e funzioni del suo smartphone direttamente dallo schermo dell’ auto, pur essendo alla guida.

Tuttavia l’app è in continuo aggiornamento, al fine di garantire la migliore esperienza d’uso di sempre.

Le modifiche che sono state apportate ad Android Auto, secondo quanto è stato rilasciato online da alcuni utenti che hanno avuto la possibilità di utilizzare la piattaforma, sembrano essere davvero molto interessanti.

Innanzitutto l’interfaccia e l’aspetto generale dell’app, sta cambiando in maniera decisiva, in modo da consentire di arrivare alla destinazione in maniera più semplice e rapida possibile.

Android auto: tutte le modifiche apportate

A tal proposito vi riportiamo di seguito alcuni dei più rilevanti aggiornamenti apportati su Android Auto.

Uno dei cambiamenti principali è che la mappa di guida è stata spostata sullo schermo , in modo che risulti essere quanto più vicino al conducente . Così che quest’ultimo abbia la possibilità di consultare il display in maniera semplice e rapida e senza influenzare la sua attenzione alla guida;

La mappa in sé ha subito un grande aggiornamento. Ora vengono mostrati più dettagli, come i cartelli stradali, gli indicatori di corsia, le barriere per i lavori in corso e così via. In modo che sia il conducente, sia all'auto (in caso di funzioni di guida autonoma) sappiano in largo anticipo cosa li aspetterà lungo la strada;

Nel lato destro del display viene mostrata la copertina dell'album di musica trasmesso in streaming tramite il collegamento con la radio. Sempre su questo stesso lato, vi sono tutti i comandi di selezione rapida per mettere in pausa, andare avanti con la riproduzione di altre canzoni e così via. Il tutto studiato in modo che il conducente possa avere ogni comando utile già a sua disposizione. Senza dover star a cercare tra le opzioni di utilizzo dell'app. Tuttavia nel caso in cui si preferisca che la mappa riempia tutto lo schermo del display, la finestra con la copertina dell'album potrá essere nascosta senza problemi;

Nella parte sinistra e verticale dello schermo, invece, sono presenti le icone di tutte le app che sono state utilizzate più di recente.

Questi indicati sono solo alcuni degli aggiornamenti che sono stati applicati ad Android Auto. Aggiornamenti che però non sono di certo già terminati. Tuttavia non vogliamo fare altri spoiler.

Quindi godetevi la caccia al tesoro di tutte le nuove funzionalità della piattaforma.