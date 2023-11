L’attesa non è ancora terminata ma mancano ormai soltanto due mesi all’arrivo ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S24. I tre dispositivi che andranno a comporre la nuova generazione di top di gamma del colosso sudcoreano sono vicinissimi al loro debutto. In questi mesi parecchi informatori hanno svelato ogni particolare degli smartphone in arrivo ma fino ad ora non avevamo avuto la possibilità di osservarli dal vivo.

Soltanto pochi giorni fa sono emerse in rete quelle che quasi sicuramente sono le prime foto dal vivo scattate a un Samsung Galaxy S24 Ultra. L’incertezza è lecita perché non possiamo essere sicuri di star osservando un prototipo ufficiale, privo di ritocchi ma ciò non toglie che il dispositivo raffigurato risponde positivamente a tutte le indiscrezioni trapelate fino a questo momento.

Samsung Galaxy S24 Ultra: ecco le prime foto dal vivo!

Se così fosse, dunque, avremo modo di assistere all’arrivo di un Samsung Galaxy S24 Ultra rinnovato sotto alcuni aspetti ma non troppo. Unico particolare davvero degno di nota riguarda il display. Samsung avrebbe abbandonato lo storico display curvo in favore di un pannello piatto, quasi certamente un display AMOLED LTPO da 6,8 pollici. Nessun aggiornamento sembra coinvolgere il comparto fotografico posteriore, che mantiene la tipica impostazione proposta da Samsung, che elimina i classici moduli preferendo una disposizione libera dei singoli sensori, posizionati su due file verticali. Continuano ad essere presenti i tasti fisici posizionati sui lati del dispositivo e l’alloggiamento dedicato alla SIM.

Da un punto di vista più tecnico possiamo far menzione alla presenza di un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e a una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 45 W. Riguardo i sensori fotografici sappiamo che Samsung proporrà un principale da 200 MP due teleobiettivi rispettivamente da 10 MP con zoom 3x e da 50 MP con zoom 5x.