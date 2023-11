L’operatore telefonico virtuale Very Mobile non finisce mai di stupire. Questo operatore è infatti noto per il suo catalogo di offerte mobile davvero convenienti ed interessanti ed è rivolto solitamente ai nuovi clienti dell’operatore. In queste ultime ore, però, sembra essere arrivata una super offerta con tutto illimitato per alcuni già clienti dell’operatore virtuale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, arriva il cambio offerta per i già clienti con tutto illimitato

Nel corso delle ultime ore è arrivata una super offerta con tutto illimitato per alcuni già clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, questo operatore virtuale non smette mai di stupire. Come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, alcuni già clienti dell’operatore hanno visto sul sito ufficiale di Very Mobile una apposita sezione con cui poter attivare questa super offerta.

Alcuni già clienti hanno infatti avvistato questa offerta nella sezione “Gestisci offerta” dell’operatore. Si tratta di un’offerta davvero eccezionale e con tutto pressoché illimitato. Gli utenti che la attiveranno, potranno infatti usufruire ogni mese di minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e giga senza limiti per navigare in tranquillità con connettività 4G ad una velocità massima pari a 30 mbps in download e 30 mbps in upload.

Il costo per avere tutto questo è di soli 10,99 euro al mese. Per il momento, sembra che questa offerta sia disponibile per i già clienti che abbiano già attiva un’offerta con almeno 250 GB al mese.