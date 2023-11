I prezzi del volantino Unieuro raggiungono livelli mai visti prima d’ora, che permettono al singolo consumatore di risparmiare decisamente di più di quanto avrebbe mai immaginato fino a qualche settimana fa, grazie appunto alla promozione Cyber Monday, attiva solamente oggi, 27 novembre 2023.

Gli utenti che oggi vogliono acquistare prodotti di elettronica, e di tecnologia generale, da Unieuro, devono sapere che gli ordini sono perfettamente completabili nei vari negozi in Italia, ed esattamente anche online sul sito ufficiale, ciò permette di accedere alle riduzioni senza doversi minimamente spostare dal divano di casa propria, e così poter spendere poco con la spedizione gratuita.

Unieuro, le offerte del Cyber Monday sono ottime

Risparmio fuori di testa da Unieuro con la campagna promozionale legata al Cyber Monday, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare il bellissimo Samsung Galaxy S23+, il mostro sacro del settore della telefonia mobile, per quanto riguarda almeno il 2023, ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto: basteranno solamente 699 euro.

Tutte le alternative incluse nel volantino sono decisamente più economiche, e vanno a toccare modelli che non superano i 400 euro di spesa, come Galaxy S21 Fe, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12, Redmi A2, Realme 11 Pro 5G, Realme 11, Honor 90, Honor 90 Lite, TCL 40Se, Oppo A98, Oppo A78 e anche il bellissimo Oppo Reno 10, che oggi lo potete fare vostro con una spesa di 379 euro. Le offerte continuano anche online, premete qui per scoprirle subito.