Il Black Friday di Expert raccoglie al proprio interno i migliori sconti dell’anno, a partire dalla possibilità di acquistare piccoli e grandi elettrodomestici con uno sconto fisso del 25% rispetto al valore di listino (su una selezione di modelli presenti in negozio e online).

Come potrete benissimo immaginare, gli ordini possono essere tranquillamente completati tramite il sito ufficiale, così da ricevere la merce a domicilio senza patemi né pensieri, ricordando comunque che non sempre è scontata la spedizione gratuita (potrebbero essere presenti le spese di spedizione).

Expert, un elenco di sconti davvero inaspettati

Il Black Friday di Expert riesce a fare la differenza, con nuove offerte pubblicate in tutti i negozi, e disponibilità garantita comunque fino al 29 novembre, a patto che le scorte non terminino anzitempo. Gli utenti interessati agli smartphone di ultima generazione potranno pensare di acquistare un buon Apple iPhone 14, in vendita a 799 euro, oppure anche vari modelli appartenenti alla fascia media: Xiaomi Redmi Note 12 Pro a 249 euro, TCL 403 a 69 euro, Honor 90 Lite a 229 euro, Realme 11 Pro+ 5G a 429 euro, Oppo A58 a 159 euro, Motorola Moto G14 a 119 euro, Redmi Note 12 a 199 euro, samsung Galaxy A34 a 259 euro, Oppo Reno10 a 379 euro, Honor 90 Lite a 429 euro, Samsung Galaxy A54 a 379 euro, Realme C55 a 179 euro e altri ancora.

Sono tutti prodotti commercializzati alle classiche condizioni di vendita, tra cui no brand e garanzia di 24 mesi. Per i dettagli vi potete collegare qui.