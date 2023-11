L’aggiornamento del listino di telefoni a rate da parte di Vodafone può rappresentare un’opportunità interessante per chi sta considerando l’acquisto di un nuovo smartphone. L’eliminazione della differenziazione in base all’offerta sottoscritta semplifica la scelta degli utenti, proponendo tre prezzi standard.

La Vodafone è sempre stata una fonte affidabile per i propri acquisti. Tutti i dettagli sono specificati con estrema precisione, in nome della trasparenza. Non troverete mai qualche costo nascosto tra il contratto. Le tariffe telefoniche propongono servizi funzionanti in ogni momento o luogo a prezzi molto vantaggiosi. La velocità di navigazione, poi, è una delle migliori presenti sul nostro territorio. Ultimo aspetto da considerare è la copertura. Studi hanno confermato che l’operatore, con i propri sistemi, riesce a coprire praticamente tutto il Paese.

Quali sono i cellulari disponibili Vodafone?

In concomitanza con le feste di Natale e il Black Friday, la Vodafone ha posto in sconto alcuni smartphone, che ora posseggono un prezzo minore in confronto al normale listino. Uno dei dispositivi acquistabili è il Samsung Galaxy S23 da 128 Giga. Per tutte le proposte, si possono scegliere due tipologie di rateizzazione: Special e per i clienti nuovi o già abbonati. Il Samsung, ad esempio, può essere comperato rispettivamente pagando 15,99 euro per 2 anni o 23,99 euro al mese. Più economico è l’OPPO A38, la cui rata ammonta a 2,99 euro per 24 mesi oppure 5,99 euro.

Altre scelte interessanti potrebbero essere l’Honor 90 Lite o anche l’OPPO Reno 5G. I prezzi di questi due in versione Special sono 3,99 e 7,99 euro per la durata di due anni. In ogni caso, va pagato un anticipo, con importo differente a seconda del modello scelto. Le informazioni dettagliate possono essere trovate sul sito Vodafone. Tutte le offerte sono disponibili per un periodo limitato e includono condizioni di recesso massime che offrono flessibilità agli utenti.

Questa iniziativa Vodafone rende ancor più speciale il Black Friday, creando la perfetta occasione dedicata a coloro che vogliono cambiare dispositivo senza incorrere in spese troppo dispendiose in una volta. Il nostro suggerimento è quello di approfittarne anche nel caso in cui voleste effettuare un regalo di Natale, magari ad un parente, facendo una bellissima sorpresa da far trovare sotto le luci dell’albero.