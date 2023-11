La Toyota è stata per anni dietro altre aziende automobilistiche per la creazione e diffusione al pubblico di auto elettriche. Una notizia recente riporta che la società potrebbe battere le altre grazie alle batterie allo stadio solido.

Le batterie agli ioni di litio presenti nelle auto attuali possono essere considerate mature, ma non sono esenti da limiti significativi. La perdita progressiva di capacità nel tempo, la densità energetica non eccezionale, il peso considerevole, il rischio di incendi (sebbene raro) e la questione della sostenibilità sono solo alcune delle sfide da affrontare. Inoltre, i tempi di ricarica non sempre soddisfano le esigenze degli utenti e la dipendenza da precise condizioni di temperatura può limitarne le prestazioni.

Batterie auto solide per un’autonomia straordinaria

La sfida della rivoluzione nell’industria automobilistica è ormai diventata un obiettivo tangibile per l’azienda. L’introduzione delle batterie allo stato solido potrebbe rappresentare un balzo in avanti significativo. In un prossimo futuro pare che la società lancerà due auto aventi questa tecnologia. Il primo modello, destinato al mercato di massa, dovrebbe garantire un implemento del 20% nell’autonomia in confronto alla bZ4X attuale, che raggiunge i 500 km. Con la tecnologia a stato solido, si prevede di raggiungere un impressionante traguardo di 600 km di autonomia, mantenendo le dimensioni del veicolo invariate. Questo rappresenterebbe un grande miglioramento nell’esperienza di guida e nella praticità per il consumatore medio.

Il secondo, orientato alle prestazioni, è ancor più ambizioso e ha l’obiettivo di offrire fino a 1.000 km di autonomia, secondo gli standard CLTC (non propriamente affidabili). L’obiettivo principale è quello di vendere 3,5 milioni di auto elettriche entro il 2030, rappresentante circa un terzo del volume globale dell’azienda. Tale mossa riflette il crescente interesse e la domanda di veicoli elettrici nel mercato automobilistico. Tra i vantaggi più evidenti, l’aumento dell’autonomia e i tempi di ricarica più brevi rivoluzionerebbero l’esperienza di guida e la praticità dei veicoli elettrici.

Nel periodo precedente al 2030, la Toyota lancerà 10 nuovi veicoli elettrici entro il 2026. Tuttavia, nessuno di questi sembra essere dotato di batterie a stato solido. Ciò potrebbe indicare che l’azienda sta cercando di coprire un ampio spettro di mercato, offrendo auto con diverse tecnologie di batterie per soddisfare le esigenze e le preferenze dei consumatori.