La controversia tra gli esperti di sicurezza informatica e YouTube, con l’introduzione dei sistemi anti-AdBlock, ha scatenato una serie di reazioni da parte degli utenti della piattaforma di videosharing. Mentre l’azienda Google ha annunciato la cessazione del supporto per AdBlock su YouTube, alcuni utenti hanno espresso il loro malcontento riguardo ai possibili effetti collaterali di questa decisione.

Le lamentele principali provengono da utenti che utilizzano browser alternativi come, ad esempio, Firefox e Microsoft Edge. In particolari, sembra che i tempi di caricamento dei video su YouTube si siano significativamente allungati dopo l’implementazione dei tool anti-AdBlock. Su Reddit, diversi utenti hanno segnalato che la pagina dei video rimane bianca per alcuni secondi, fino a un massimo di cinque, prima di visualizzare i contenuti e avviare la riproduzione. Alcuni hanno attribuito questo rallentamento al sistema anti-AdBlock di Google, sospettando che la verifica dell’assenza di estensioni contro le pubblicità richieda un tempo eccessivo su browser diversi da Chrome.

Scontro tra YouTube e Adblock

Questa ipotesi sembra trovare supporto nelle linee di codice del sistema anti-AdBlock di YouTube, evidenziate da YCombinator e utenti Reddit. Google ha risposto pubblicamente affermando di aver introdotto sistemi di monitoraggio su YouTube per persuadere gli utenti a disinstallare le estensioni anti-pubblicità. Tuttavia, ha riconosciuto che i tempi di caricamento più lunghi riguardano solo chi ha un AdBlock attivo sul proprio PC, negando che tutti gli utenti siano coinvolti nella questione.

Nonostante ciò, alcuni utenti sostengono di riscontrare i problemi anche quando l’AdBlock è disattivato sulle pagine web di YouTube. A tal proposito, Google ha rifiutato di confermare o smentire queste segnalazioni, affermando che “per supportare un ecosistema variegato di creatori di contenuti in tutto il mondo e permettere a miliardi di utenti di accedere senza problemi ai loro video preferiti sulla piattaforma video. Abbiamo lanciato una campagna per spingere gli utenti che possiedono un AdBlock a permettere gli annunci su YouTube o a passare a YouTube Premium per evitare che questa situazione continui.

Gli utenti con un qualsiasi AdBlock installato potrebbero dunque avere un’esperienza che possiamo definire subottimale su YouTube, a prescindere dal browser che utilizzano”. Inoltre, Google ha notato un aumento significativo delle disinstallazioni di AdBlock dopo l’annuncio delle nuove politiche diffuse.