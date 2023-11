TIM esplode e batte Vodafone, ecco le Power da 6 euro al mese

Anche per un colosso assoluto del calibro di TIM è diventato complicato contrastare i gestori virtuali che sono in Italia. Questi hanno registrato una grande crescita negli ultimi anni tale da mettere in crisi vere e proprie armate come quella italiana.

Le loro offerte non solo hanno prezzi più bassi, ma non sono neanche soggette a cambi di prezzo futuri. Molti gestori virtuali infatti non risentono delle rimodulazioni e questo non può essere che un punto a loro favore. TIM ora ha un solo obiettivo, ovvero quello di chiudere alla grande il 2023. Dopo un 2022 fatto di alti e bassi, quest’ultimo anno è stato condotto alla grande da questo gestore che infatti proseguirà per la sua strada promuovendo delle nuove offerte.

Ce ne sono attualmente due disponibili ma solo per alcuni utenti, i quali provengono da Iliad e da alcuni provider virtuali come Fastweb, CoopVoce, Lyca Mobile e molti altri.

TIM: le promo disponibili sono la nuova Power Iron e la Power Supreme Web Easy

Ci voleva qualcosa di interessante da parte di TIM per recuperare gran parte degli utenti perduti. Effettivamente il gestore è riuscito a mettere in campo le sue pedine migliori, che hanno rispettivamente il nome di Power Iron e Power Supreme Web Easy.

Sia la prima che la seconda mettono in campo minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti verso tutti. Quello che cambia, oltre al prezzo, sta nella connessione ad Internet: la prima offre 100 giga in 4G, mentre la seconda 150. Il prezzo della prima offerta sarà di 6,99 € al mese, mentre la seconda costerà 7,99 € al mese.