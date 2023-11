L’azienda svedese Northvolt ha annunciato recentemente di aver fatto progressi significativi nello sviluppo di batterie agli ioni di sodio. In questo modo si dovrebbe offrire un potenziale avanzamento nell’industria delle auto elettriche. Le attuali batterie agli ioni di litio, comunemente utilizzate nei veicoli elettrici, contengono materiali come il cobalto e il litio, che presentano delle problematiche ambientali e di approvvigionamento.

La batteria agli ioni di sodio sviluppata da Northvolt, sebbene ancora non pronta per essere implementata su auto elettriche, vanta una densità energetica di circa 160 Wh/kg. Anche se il valore è decisamente inferiore rispetto alle celle 4680 di Tesla, con una densità di 296 Wh/kg, questa tecnologia può risultare promettente per lo stoccaggio più efficiente di energia proveniente da fonti rinnovabili.

In arrivo la nuova batteria Northvolt

Attualmente, il settore delle auto elettriche si affida principalmente alle batterie agli ioni di litio. Considerando però gli ultimi aggiornamenti su questo particolare argomento possiamo ipotizzare che l‘utilizzo del sodio potrebbe rappresentare un’alternativa decisamente più sostenibile. Il CEO di Northvolt, Peter Carlsson, ha dichiarato che questa innovativa tecnologia potrebbe rendere l’elettrificazione più economica, sostenibile e accessibile. Ed inoltre potrebbe diffondersi anche su scala globale.

Nonostante la densità energetica attuale sia inferiore rispetto alle batterie agli ioni di litio, Northvolt sta concentrando i suoi sforzi per migliorarla. Al momento, si prevede che il costo di produzione delle batterie agli ioni di sodio sarà ancora inferiore rispetto alle controparti al litio, anche considerando la tendenza al ribasso dei prezzi delle batterie agli ioni di litio. Nonostante ciò, questi dettagli potrebbero rendere le batterie con ioni di sodio le più competitive sul mercato. Tutto questo, per ovvie ragioni, potrebbe favorire una maggiore adozione di veicoli elettrici.

La tecnologia agli ioni di sodio di Northvolt offre prestazioni sufficienti per uno stoccaggio di energia più duraturo rispetto alle batterie alternative attualmente disponibili. Inoltre, il suo costo inferiore potrebbe avere un impatto positivo sullo sviluppo delle energie rinnovabili. Questo progresso potrebbe anche influenzare in modo significativo la transizione verso un futuro più sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili nell’industria automobilistica e energetica elementi che sono altamente dannosi per il nostro Pianeta.