L’operatore telefonico TIM renderà molto presto disponibile presso i negozi fisici autorizzati una nuova offerta di rete mobile. Si tratta dell’offerta denominata TIM Young Special e questa volta sarà attivabile anche fa tutti i clienti con una età inferiore ai 30 anni. Questa offerta è molto interessante dato che permette di usufruire ogni mese di giga senza limiti anche in 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM Young Special ora disponibile con giga illimitati per i clienti under 30

TIM Young Special sarà ora disponibile all’attivazione anche dai nuovi clienti con una età inferiore ai 30 anni. Come già accennato in apertura, infatti, a partire dal 26 novembre l’operatore telefonico italiano renderà disponibile questa super offerta presso alcuni negozi fisici autorizzati. Fino ad ora, si trattava di un’offerta rivolta ai soli clienti under 25. I nuovi clienti che attiveranno l’offerta in questione dovranno però richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori.

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, gli operatori di provenienza sono: Iliad, PosteMobile (anche ESP), Fastweb, CoopVoce (anche ESP), Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Europe Energy (WithU), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, AfinnaOne, Lyca Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile (compreso il suo secondo brand), Noitel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full).

TIM Young Special offre ogni mese addirittura giga senza limiti per navigare con connettività 5G grazie alla convergenza con TIM Unica. Sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 7,99 euro al mese.