La famiglia Galaxy S24 sarà presentata ufficialmente il 17 gennaio 2024, quindi manca più di un mese al debutto. Tuttavia, le indiscrezioni sui flagship di Samsung si stanno intensificando e ogni giorno che passa scopriamo delle nuove caratteristiche.

Secondo l’ultimo report a riguardo, la serie Galaxy S24 potrà contare su una feature molto interessante. I flagship di Samsung saranno supportati dall’Intelligenza Artificiale che supporterà gli utenti nell’utilizzo quotidiano.

Gli addetti ai lavori ritengono che l’azienda coreana spingerà molto su questo aspetto, tanto che i Galaxy S24 saranno presentati come degli smartphone incentrati sull’Intelligenza Artificiale. Infatti, Samsung ha già provveduto a registrare alcuni marchi come AI Phone e AI Smartphone per sottolineare questo aspetto a livello commerciale.

Samsung vuole rendere speciali i Galaxy S24, i nuovi flagship saranno basati sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale

Purtroppo, non è chiaro in che modo l’Intelligenza Artificiale supporterà l’utilizzo della famiglia Galaxy S24. Possiamo immaginare che molte delle novità software saranno basate sull’IA per funzioni predittive basate sull’uso tipico da parte dell’utente.

Questo si tradurrà, molto probabilmente, in app che varieranno nella schermata in base all’orario o alla posizione. Per fare un esempio, la mattina in orario lavorativo, le cartelle in evidenza saranno quelle legate alla produttività. Tornati a casa, il layout della schermata home potrebbe cambiare per proporre le varie app di streaming. L’IA diventerà fondamentale anche nella gestione dei processi per garantire potenza e risparmio energetico a seconda delle esigenze.

Purtroppo, Samsung non ha svelato ancora alcun dettaglio a riguardo quindi resta il mistero sulle funzionalità di Intelligenza Artificiale che caratterizzeranno i Galaxy S24. Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli in merito.