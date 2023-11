Test psicologico, a volte basta un'immagine per capire davvero chi siamo

L’oggettività è un termine astratto che deriva da una mediazione tra le percezioni individuali. Ogni persona ha una prospettiva unica su ciò che lo circonda, modellata dalle proprie esperienze personali. Queste permettono di categorizzare e comprendere il mondo. Il cervello umano, attraverso un processo di elaborazione delle immagini visive, ci aiuta a interpretare e a dare senso alle situazioni che incontriamo quotidianamente.

Test psicologico: esplosione o coppia che si bacia?

In situazioni dove ciò che osserviamo ha una forma ambigua o sconosciuta, il nostro cervello tenta di correlarlo con elementi noti, fornendoci un’interpretazione basata su queste associazioni. Il meccanismo di proiezione mentale è alla base di test psicologici come il test di Rorschach e la psicologia Gestalt. Nel primo citato, le macchie di inchiostro non hanno forme definite e spingono l’individuo a proiettare le proprie percezioni e pensieri. Invece, la psicologia Gestalt utilizza immagini con contorni indefiniti per esplorare la proiezione mentale.

Un esempio di quest’ultimo approccio è un’immagine che può essere interpretata come un’esplosione, simile alla nube fungina di una bomba atomica, o come una coppia di amanti che si sfiorano le labbra. Questa immagine può rivelare aspetti della personalità o dello stato emotivo dell’osservatore.

Chi vede la coppia potrebbe essere una persona più ansiosa e introspettiva, incline a riflettere eccessivamente sugli eventi circostanti e a dare importanza a problemi minori o inesistenti. Queste persone possono attribuire un significato eccessivo a discussioni o frasi, realizzando in seguito che forse hanno sovrastimato il loro impatto.

D’altro canto, coloro che percepiscono l’esplosione potrebbero essere individui che cercano il supporto altrui, critici verso se stessi e inclini a nascondere ansie e preoccupazioni. Questi individui tendono a mantenere un’apparenza di calma e equilibrio, celando le proprie insicurezze agli altri. Queste interpretazioni, sebbene interessanti, non dovrebbero essere considerate analisi definitive della personalità, ma piuttosto come strumenti per la riflessione e la comprensione di sé.